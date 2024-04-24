Італія

Форвард Ювентуса прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Напередодні туринський Ювентус поступився в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії проти римського Лаціо на полі суперників, проте все одно вийшов до фіналу за сумою двох протистоянь.

Лаціо — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Італії

Після завершення гри нападник "зебр" Аркадіуш Мілік, на рахунку якого вирішальний м’яч у цій зустрічі, прокоментував виступ власної команди.

"Матч складався для нас погано. Лаціо вдома зміг поставити нас у скрутне становище.

Але ми будемо дуже раді повернутись сюди, до Риму, на фінал і змагатися за Суперкубок наступного року.

Ми знаємо, що можемо і повинні грати краще, але ми все одно дуже щасливі, що дійшли до цього фіналу.

Я також задоволений своїм голом. Я тільки-но повернувся після травми, і це був важливий м’яч для наших уболівальників, які слідують за нами всюди", — заявив польський нападник.

Суперника туринського Ювентуса за фіналом Кубка Італії буде визначено в матчі Аталанта — Фіорентина 24 квітня, о 22:00.