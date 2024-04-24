Англія

Коментар від півзахисника Челсі стосовно програного матчу.

Конор Галлагер розповів щодо невдалої зустрічі з Арсеналом у рамках АПЛ. Команда Маурісіо Почеттіно програла на виїзді з рахунком 0:5.

"Ми справді засмучені та розчаровані. Це було недостатньо добре", — цитує Конора офіційний сайт клубу.

"Просто хочемо попросити вибачення у наших фанатів, які прийшли це подивитися. Це було недостатньо добре, і ми зробимо все можливе, щоб виправити це у наступній грі.

Ми почали занадто повільно. Було забагато помилок, ми були занадто млявими як колектив, і ми нічого не робили. Нам залишається лише дивитися на себе, є над чим працювати. Ми не можемо виправдовуватися чи перекладати вину. Ми просто повинні дивитися на себе як на індивідуальностей і як на команду.

Ми знаємо, що можемо бути кращими. Ми можемо втомитися, але це не виправдання. Сьогодні це було недостатньо добре від усіх. Ми точно докладаємо зусиль, і я знаю, як багато це означає для хлопців. Я знаю, що це було сказано багато разів — це дуже молода команда з невеликим досвідом гри в АПЛ. Як ви бачили, у цьому сезоні у нас було багато підйомів і падінь.

Ми все ще вдосконалюємось і працюємо разом, як команда, щоб спробувати досягти наступного рівня, і сьогодні був один із тих днів, коли ми і близько не наблизились до нього".

Наразі Челсі відстає від зони єврокубків на три бали, але в Манчестер Юнайтед та Ньюкасла є два матчі в запасі.