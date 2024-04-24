Англія

Наразі команда має контракт з одним з головних конкурентів.

Ліверпуль хоче змінити технічного спонсора — повідомляє ресурс Sport Business.

Англійська команда готова оголосити про масштабну угоду з Adidas про екіпіровку, яка розпочнеться влітку 2025 року.

Контракт коштуватиме більше, ніж 50 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, які зараз платить Nike, але значно менше ніж 90 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, які виплачують Манчестер Юнайтед.

Раніше Ліверпуль вже співпрацював з німецьким екіпірувальником з 1985 по 1996 і з 2006 по 2012 роки. Наразі команда розглядає можливість запрошення на посаду головного тренера Арне Слота.