Англія

В клубі розмірковують над майбутнім аргентинського тренера.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може залитись без роботи в лондонському клубі за підсумками поточного сезону.

Як інформує The Telegraph, попри невдалі результати, керівництво Челсі продовжує підтримувати аргентинця, визнаючи той факт, що йому доводилося працювати у важких обставинах. У раді директорів розуміють, що збереження Почеттіно дасть Челсі необхідну стабільність після майже двох років постійних змін.

Проте кваліфікація в єврокубки розглядалася як завдання-мінімум на перший сезон аргентинця, нездатність команди пройти до якогось із турнірів за підсумками сезону в АПЛ поставить становище головного тренера під загрозу.

Наразі Челсі знаходиться на 9 місці в таблиці.