В клубі розмірковують над майбутнім аргентинського тренера.
МАУРІСІО ПОЧЕТТІНО, GETTY IMAGES
25 квітня 2024, 10:00
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно може залитись без роботи в лондонському клубі за підсумками поточного сезону.
Як інформує The Telegraph, попри невдалі результати, керівництво Челсі продовжує підтримувати аргентинця, визнаючи той факт, що йому доводилося працювати у важких обставинах. У раді директорів розуміють, що збереження Почеттіно дасть Челсі необхідну стабільність після майже двох років постійних змін.
Проте кваліфікація в єврокубки розглядалася як завдання-мінімум на перший сезон аргентинця, нездатність команди пройти до якогось із турнірів за підсумками сезону в АПЛ поставить становище головного тренера під загрозу.
Наразі Челсі знаходиться на 9 місці в таблиці.