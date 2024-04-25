Італія

Керманич бергамського клубу прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Бергамаська Аталанта напередодні переграла флорентійську Фіорентину в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії та здобула перепустку до вирішальної дуелі.

Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри асистент головного тренера "Богині" Джан П’єро Гасперіні, якого було дискваліфіковано на цю зустріч, Тулліо Грітті прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що ми ще розбиратимемо цю завтра, тому що ми повинні були зіграти набагато краще в обороні, коли пропустили той гол.

Три турніри? Я думаю, що це в ДНК Аталанти, чому ми повинні вибирати якийсь із трьох турнірів? Зрештою, хто сказав, що якщо ти вибереш один, то все буде добре саме в ньому?

У нас чудові гравці примудряються демонструвати чудові виступи кожні три дні. Коли ви думаєте, що вони досягли свого піку, вони його перевершують.

Це фантастичний момент для нас, ми будемо насолоджуватися ним і, сподіваюсь, щось із цього в підсумку вийде. Зараз ми не маємо наміру зупинятись.

Якщо ви подивитеся на матчі проти Ліверпуля, де про нас знову згадала вся Європа, то це дійсно чогось варте. Звичайно, трофей теж був би чудовим, але те, що Аталанта робила впродовж останніх восьми років, просто вражає. Увесь персонал, гравці, які пройшли через цю команду, усі вони залишили свій слід.

Дискваліфікація Скамакки? Ми повинні почати думати про те, що футбол — це контактний вид спорту, і не за все треба давати жовту картку. Якщо він і мав якийсь контакт з Ніко Гонсалесом, то мінімальний, але зараз картки дають за будь-що", — заявив італійський фахівець.

У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.