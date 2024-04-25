Англія

Коментар тренера "червоних дияволів" Еріка тен Гага після перемоги над Шеффілд Юнайтед.

У матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі обіграв Шеффілд Юнайтед (4:2). Після гри головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди.

"Сьогодні було багато позитиву. Команда продовжувала боротися після того, як двічі поступалася. Ми були дуже зібрані, і продовжували створювати моменти протягом усієї гри.

Але були й негативні моменти. Ми віддали їм перевагу, а цього не повинно було статися. Це неприйнятно, і ми повинні винести урок. Але я задоволений перемогою, нам потрібно рухатися далі.

Каземіро? Думаю, що він дуже добре зіграв як центральний захисник разом із Магуайром. Дуже стабільний як у володінні м'ячем, так і без нього", — наводить слова нідерландця BBC.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає звільнення тен Гага.