Англія

Між єгиптянином і німцем стався конфлікт.

Перед потрійною заміною на 79-й хвилині в матчі з Вест Гемом тренер Ліверпуля Юрген Клопп щось сказав форварду, на що той бурхливо відреагував.

Між Салахом і Клоппом зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої єгиптянин активно жестикулював і висловлював невдоволення.

Після матчу Салах відмовився від спілкування з журналістами і сказав: "Якщо я сьогодні виступлю, буде пожежа".

При цьому, свій коментар після матчу встиг дати німецький фахівець:

"Чи можу я розкрити, що було сказано? Ні. Ми вже поговорили про цей інцидент у роздягальні.

Для мене все вже в минулому", — цитує Клоппа TNT Sports.