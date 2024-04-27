Англія

Завершився шостий поєдинок 35 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 Евертон приймав Брентфорд на Гудісон Парк.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині поєдинку Гує вивів господарів поля вперед. Його гол виявився єдиним у матчі, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну домашню звитягу колективу Шона Дайча.

Зазначимо, що таким чином Евертон гарантував собі участь у наступному сезоні АПЛ. Брентфорду виліт вже теж не загрожує.

Евертон — Брентфорд 1:0

Гол: Гує, 60

Евертон: Пікфорд — Годфрі, Тарковські, Брентвейт, Янг — Гаррісон, Гує (Онана, 78), Гарнер, Макніл — Дукуре — Шерміті (Кін, 90+5)

Брентфорд: Флеккен — Аєр (Роерслев, 84), Коллінз, Піннок, Регілон (Шаде, 77) — Єнсен, Нергор (Ярмолюк, 78), Янельт (Дамсгор, 67) — Мбемо, Тоуні, Вісса (Льюїс-Поттер, 68)

Попередження: Тарковські — Регілон, Мбемо