Англія

Суперечний епізод стався у Бірмінгемі.

Вінгер лондонського Челсі Ноні Мадуеке прокоментував незарахований гол захисника лондонців Акселя Дісасі наприкінці матчу 35-го туру АПЛ з Астон Віллою (2:2). Цитує англійця BBC.

"Заслуговували ми на три очки? Так. Чи вважаю я, що гол мав залишитися в силі? Так. Більше нічого сказати про цю ситуацію.

Часом нам потрібно грати краще на різних етапах гри. Якості в нас вдосталь, і коли ми в ударі, можемо грати на рівних із будь-якою командою. Остання гра була жахливою (з Арсеналом 0:5 ред.). Протягом 70 хвилин команда грала чудово", — сказав Мадуеке.