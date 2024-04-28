Англія

Цікаве досягнення у виконанні вінгера.

Джейдон Санчо став найрезультативнішим англійським гравцем в історії Бундесліги — повідомляє ресурс Goal.com.

У зустрічі з Лейпцигом вінгер забив гол і побив рекорд Тоні Вудкока, який забив 39 голів у елітному дивізіоні за Кельн. Даного показника Джейдону вдалося досягнути за два періоди у команді.

Втім, цей м'яч не допоміг Боруссії, яка хоче залишити Санчо в клубі, здобути бали.

Цього сезону 24-річний гравець провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.