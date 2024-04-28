Німеччина

"Чорно-жовті" влітку спробують домовитися з Манчестер Юнайтед.

У Боруссії (Дортмунд) розраховують на лівого вінгера Джейдона Санчо, орендованого у Манчестер Юнайтед, і влітку можуть спробувати залишити його у клубі, передає журналіст Фабріціо Романо.

РБ Лейпциг — Боруссія Д 4:1 Відео голів та огляд матчу 27.04.2024

Англієць поки що тимчасово повернувся до Дортмунда на правах оренди взимку 2024 року. З того часу 24-річний гравець записав на свій рахунок вже п'ять результативних дій.

У вчорашньому виїзному поєдинку 31 туру Бундесліги з РБ Лейпциг (4:1) Санчо відзначився голом, проте цього було замало для здобуття очок колективом Едіна Терзича.

За даними Романо, план Боруссії щодо вінгера не змінився. "Чорно-жовті" хочуть спробувати домовитися з Манчестер Юнайтед влітку, щоб англієць залишився у Дортмунді. Журналіст додав, що досягти домовленості буде непросто.

У поточному сезоні Санчо взяв участь у 16 матчах Боруссії у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 2 асистами.

Його контракт із Манчестер Юнайтед розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює вінгера у 25 мільйонів євро.