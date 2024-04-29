Англія

Огляд найцікавіших подій за підсумками останнього туру чемпіонату Англії-2023/24 — традиційно на Football.ua. || Автор: Микита Євтушенко.

Черговий тур у рамках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення, і він знову подарував нам цікаві та місцями сенсаційні протистоянні, які вартують окремої уваги в нашому традиційному матеріалі подібного типу.

До вашої уваги наш традиційний огляд 35-го туру АПЛ-2023/24, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості, де продовжується фінішна пряма до вирішення усіх питань в рамках цього сезону.

ВМІСТ МАТЕРІАЛУ (нагадування):

- результати останніх матчів;

- огляд головних протистоянь;

- одним рядком про інші матчі (але не завжди одним);

- відео найкращих моментів усіх матчів туру;

- символічна збірна туру;

- турнірна таблиця та лідери за статистикою;

- календар наступних матчів;

- гумор у соцмережах.

🔘 ЧИ ВКРАЛИ В ЧЕЛСІ ПЕРЕМОГУ НАД АСТОН ВІЛЛОЮ?

Серед усіх команд АПЛ лондонський Челсі в період роботи Маурісіо Почеттіно — це якраз та команда, яка начебто і атакує більшу частину часу, але в результаті або не створює біля воріт суперника дійсно чогось серйозного, або створює, але якимось чином не реалізує. Стабільності "пенсіонерів" у цьому аспекті не позичати, хоча в цілому Челсі вкрай нестабільний і постійно чергує круті виступи та провальні з купою індивідуальних помилок.

Астон Вілла — інша історія, адже часом команді Унаї Емері потрібен лише один момент, щоб забити навіть два голи, а на володіння м'ячем бірмінгемцям проти більш-менш серйозних суперників якось загалом наплювати. У результаті після першого тайму у Астон Вілли всього 27% володіння, але при цьому перевага у два м'ячі при трьох ударах у площину воріт — тут ще Кукурельї треба дякувати за автогол.

Однак чого Емері не планував — так це травми ключового воротаря Емі Мартінеса, який у нинішньому сезоні АПЛ має найкращий показник серед усіх голкіперів за позитивною різницею між очікуваними пропущеними голами та пропущеними за фактом. І де б аргентинець міг теоретично врятувати Астон Віллу, то Ольсен цього зробити не зміг. Без пенальті та результативних дій Коула Палмера "сині" таки дотиснули прагматичних бірмінгемців і повернули паритет на табло, у чому ключову роль зіграв Ноні Мадуеке зі своїм голом та асистом на Галлагера (Михайла Мудрика на полі майже не було).

Більше того, все могло дійти до абсурду і тотального провалу Унаї Емері, коли центрбек Бадьяшиль, здавалося, асистував іншому центрбеку Дісасі в моменті з третім голом Челсі у компенсований до другого тайму час. Але ні, адже поштовх у спину гравця Астон Вілли у виконанні Бадьяшіля – це очевидне порушення, на яке вказала система VAR. Так, це дуже прикро для всього табору Челсі, але дуже дивно, коли навіть в очевидних фолах після матчів ми спостерігаємо купу незадоволених коментарів від "постраждалої" від суддівського рішення сторони на кшталт "гол чистий", "порушення не було", "у нас вкрали перемогу", "ми постійно страждаємо від VAR" та інше... Особисто Челсі страждає від проблем із позиційною та організованою обороною, від поганої реалізації та величезного переважання в атакувальній фазі на правий флаг у порівнянні з лівим, що робить атаки "синіх" прогнозованими для суперника. А ось Бадьяшиль дійсно в тому моменті сфолив...

Астон Вілла — Челсі 2:2

Голи: Кукурелья, 5 (авт.), Роджерс, 42 — Мадуеке, 63, Галлагер, 81

Астон Вілла: Мартінес (Ольсен, 46) — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Дієго Карлос, 75), Тілеманс (Діабі, 27, Дуран, 83), Дуглас Луїс (Айрогбунам, 75), Роджерс — Макгінн — Воткінс.

Челсі: Петрович — Чалоба, Сілва (Дісасі, 90), Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик (Казадеї, 90) — Джексон.

Попередження: Дуглас Луїс, Роджерс, Бейлі — Кайседо, Мудрик, Сілва

🔘 ДИВНЕ ДЕРБІ ПІВНІЧНОГО ЛОНДОНА ЗАЛИШИЛОСЯ ЗА АРСЕНАЛОМ

Характер важливого територіального дербі із цілою історією. Завдання перших — наздогнати Астон Віллу та фінішувати у топ-4 турнірної таблиці, щоб у наступній кампанії зіграти в Лізі чемпіонів. Завдання других – взяти реванш за минулий сезон у Манчестер Сіті та нарешті виграти чемпіонський титул, який вони вже цілком заслужили. У наявності величезної мотивації як у Тоттенгема, і в Арсеналу сумнівів не було ніяких, але хід розвитку подій у цій зустрічі було передбачити просто неможливо.

У першому таймі головний тренер "канонірів" Мікель Артета вкотре продемонстрував свою тактичну гнучкість та вміння у потрібні моменти без проблем відмовитися від контролю м'яча та зіграти другим номером, знаючи про те, що його колега Анге Постекоглу більш принциповий у цьому плані і ніколи не відступає від своєї футбольної філософії (щонайменше на чолі "шпори"). Так, Тоттенгем мав контроль до перерви, часто ловив оборону Арсеналу на помилках і втрат м'яча в їхній фінальній третині, мав більше моментів біля воріт супротивника, але все пішло за якимось нелогічним сценарієм (втім, не вперше для "шпор" зразка цього сезону). "Каноніри" нагадали про свій працюючий "план Б" у вигляді крутих стандартів та кутових — проти Тоттенгема не без допомоги Гейб'єрга та хитрості Бена Вайта (розстебнути рукавичку Вікаріо — це щось на геніальному) довели до результату аж два таких, а ось щодо контратак, то в команди Артети була тільки одна така небезпечна до перерви — проте і її Арсенал реалізував за рахунок крутого дальнього пасу Кая Гаверца на Букайо Сака.

3:0 — це те, чого Тоттенгем не заслуговував за підсумками першої половини. Не заслуговував на таку нищівну перевагу в рахунку і Арсенал, але, як ми знаємо, у футболі не завжди варто керуватися однією лише логікою. Ось і другий тайм — теж дуже оманливий, адже "каноніри" виходили на нього вже з іншим планом, який полягав у контролі м'яча та безпечному доведенні поєдинку до переможного результату. Проте що ж сталося? Сака не зміг забити четвертий гол своєї команди буквально з двох метрів, потім Давід Рая "привіз" просто на рівному місці, а реалізований пенальті у виконанні Сона на 87-й хвилині за очевидне порушення Деклана Райса дозволило Тоттенгему влаштувати фінальний штурм на ворота принципового суперника, відчувши його крок та свою можливість врятувати нічию.

Але підсумком цього всього хаосу стало те, що Арсенал таки відстояв важливу перемогу над Тоттенгемом з рахунком 3:2, вперше в історії вигравши два поспіль дербі Північного Лондона в гостях. Але зараз не це головне, бо "канонірам", як і раніше, доводиться розраховувати не тільки на себе, а й на бодай одну втрату очок Манчестер Сіті у решті матчів чемпіонату.

Тоттенгем — Арсенал 2:3

Голи: Ромеро, 64 Сон, 87 (пен.) - Гейб'єрг (аг), 15 Сака, 27 Гаверц, 38

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Ло Чельсо, 89) — Гейб'єрг (Біссума, 64), Бентанкур (Матар Сарр, 46) — Кулушевські, Меддісон (Рішарлісон, 63), Вернер (Джонсон, 31) — Сон

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор (Ківьор, 89), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Мартінеллі, 63)

Попередження: Девіс, Кулушевські — Парті

🔝 Лестер гарантував собі місце в наступному сезоні АПЛ! "Лисиці" під керівництвом Енцо Марески, колишнього асистента Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті (також лисого), повертаються до найвищого дивізіону Англії лише після одного року відсутності. Але як можна зіпсувати команді таке свято? Можна... Треба просто нагадати про те, що Прем'єр-ліга місяць тому висунула звинувачення Лестер Сіті про перевищення ліміту збитків за останні три сезони. Тобто наступний сезон вищого дивізіону Англії команда Марески ризикує розпочати з мінусовим балансом очок. Але, звісно, чекатимемо на офіційну інформацію вже згодом.

🔘 Ліверпуль остаточно сходить з дистанції чемпіонський перегонів. Чергова втрата очков команди Юргена Клоппа відбулася на Лондон Стедіум, де фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2, а Джаррод Боуен повернувся після травми та підтвердив свій неймовірний рівень важливості для "молотобійців" (англійський нападник забив гол та віддав ассист). Питання щодо майбутнього Девіда Моєса та посади головного тренера Вест Гема загалом залишаються відкритими...

А що ж можна сказати нового щодо мерсісайдців? На тлі конфлікту між Юргеном Клоппом та Мо Салахом під час замін в заключний відрізок, підтвердилися великі сумніви, що зірковий єгиптянин зараз не проводить свій останній сезон у Ліверпулі. Можливо, вже прийшов найкращий час, щоб подякувати одне одному та піти різними дорогами?

Також скажемо, що Арне Слот в якості нового головного тренера Ліверпуля — це дуже хороший, перспективний та майже ідеальний вибір, але чекаємо вже офіційного оголошення. Ніяких паралелей з Еріком тен Гагом в серйозному контексті, звісно, не буде, але процитуємо наступні слова Слота за травень 2023 рік: "Звичайно, я не хочу порівнювати себе з Пепом, але він, як і я, фанат контролю м'яча. Я намагаюся виграти матч ще за тиждень до його початку, передаючи гравцям тренувальний план, передматчеві командні настанови та тактику настільки точно та зрозуміло, наскільки це можливо. Немає жодної команди у світі, за якою я б хотів дивитися більше, ніж за Манчестер Сіті. Потім йде Арсенал, Брайтон та Наполі".

Про Еріка тен Гага та Манчестер Юнайтед тут немає жодного слова...

Вест Гем — Ліверпуль 2:2

Голи: Боуен, 44, Антоніо, 77 - Робертсон, 48, Ареола (аг), 66

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Огбонна, Палмьєрі — Соучек (Ворд-Праус, 74), Альварес — Боуен, Пакета, Кудус — Антоніо

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 79), Кванса (Собослаї, 90), ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Ендо (Нуньєс, 79), Гравенберх — Елліотт, Гакпо, Діас (Салах, 78)

Попередження: Ендо, Мак Аллістер

🔘 Вулвергемптон здобув перемогу над Лутоном. "Вовки" гарантували собі перевагу в два м'ячі ще до 50-ої хвилини завдяки голам Хвана та Тоті, а "капелюшники", в яких ще є реальні шанси зберегти прописку в АПЛ, залишилися без жодного набраного очка, хоч і змогли повернути певну інтригу під завісу матчу після реалізованного момента у виконанні Морріса.

Вулвергемптон — Лутон Таун 2:1

Голи: Хі Чхан, 39, Тоті, 50 - Морріс, 81

Вулвергемптон: Са — Семеду, Кілман, Тоті, Доерті — Траоре — Хі Чхан, Гомес, Леміна, Аїт-Нурі (Буено, 86) — Кунья (Са, 76)

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Ошо — Хашіока (Вудроу, 66), Самбі Локонга, Барклі (Адебайо, 78), Дауті (Оньєдінма, 88) — Кларк (Беррі, 65), Чонг — Морріс

Попередження: Гомес, Чхан — Локонга, Сарабія

🔘 Знову провал від Манчестер Юнайтед, знову Ерік тен Гаг несе якусь нісенітницю після матчу... Якщо Лутон очок у цьому турі не набрав, то ось Бернлі зміг здобути бодай один пункт проти "одної з найбільш динамічних та видовищних команд АПЛ". Дуже добре, що головний тренер МЮ після нічийного поєдинку з передостанньою командою ліги нам про це повідомив, бо ми б про такі наявні характеристики у "червоних дияволів" і не здогадувалися б!

...Добре, якщо без сарказму, то здається, що тен Гаг своїми відповідями на запитання просто з усіх нас знущається. Знову керманич МЮ скаржився на суддівство... Як можна дивуватись призначеному пенальті на користь Бернлі, якщо в першому турі проти Вулвергемптона з ідентичним порушенням Онана суддівський корпус після офіційно визнав, що система VAR помилково тоді не призначила пенальті на користь "вовків"? Як можна тренеру дивуватися непризначеному пенальті за гру рукою на користь МЮ наприкінці матчу, якщо вже давно відомо та зрозуміло, чому рука у штрафному майданчику — це далеко не завжди пенальті (ось посилання з поясненням на сайті АПЛ)?

Ерік тен Гаг знаходиться в якомусь своєму окремому світі, в який він так хоче затягнути і нових власників Манчестер Юнайтед. Все скаже, щоб зберегти свою роботу. А коли все ж щось зробить?

Манчестер Юнайтед — Бернлі 1:1

Голи: Антоні, 79 - Амдуні, 87 (пен)

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Магвайр, Далот — Мейну (Мактоміней, 65), Еріксен (Амрабат, 81) — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн (Діалло, 65)

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, да Сілва — Фостер, Берге, Каллен, Брун Ларсен (Гудмундссон, 73) — Одобер, Фофана (Амдуні, 57)