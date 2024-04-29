Англія

Стала відома причина сварки між футболістом та тренером у грі з Вест Гемом.

Під час матчу АПЛ Вест Гем — Ліверпуль (2:2) між Мохамедом Салахом і Юргеном Клоппом зав'язалася словесна перепалка, в результаті якої єгиптянин активно жестикулював і висловлював невдоволення. Заспокоювати єгиптянина довелось навіть Дарвіну Нуньєсу та Джо Гомесу, які також готувались вступити у гру.

The Sun ​розкрив причини непорозуміння між єгипетським футболістом та німецьким тренером.

"Клопп дуже багато уваги приділяє взаємодії зі своїми запасними гравцями перед тим, як вони вийдуть на поле.

Мо був явно роздратований тим, що він не потрапив до основного складу, і був не в кращому настрої. Юрген водночас був незадоволений його поведінкою.

Гравцям дали невеликий відпочинок після матчу, вони знову зустрінуться у вівторок. Є надія, що на той час напруженість вщухне", — розповіли джерела видання.

На Football.ua доступний огляд матчу Вест Гем — Ліверпуль.