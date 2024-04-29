Іспанія

Коментар від вінгера команди з Мадрида стосовно відношень з товаришами по клубу.

Вінгер Реала Арда Гюлер розповів щодо взаємодії з товаришами по команді і як вони називають його у повсякденному житті. В матчі з Реалом Сосьєдад він забив переможний гол.

"Усі називають мене "Абі" (означає старший брат турецькою)", — цитує Арду ресурс Kafa Sports.

"Я здивований, коли Лука Модрич каже "Абі". Давід Алаба виріс у сусідстві з багатьма турками в Австрії та є фанатом Галатасарая. Він завжди жартує зі мною: "Ти за Фенербахче, я за Галатасарай".

Цього сезону 19-річний гравець провів 8 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.