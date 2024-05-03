Англія

Тренер Манчестер Сіті висловив думку стосовно чемпіонської гонки у АПЛ.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів щодо гонки за титул в АПЛ з Арсеналом.

"Я хотів би цього, але я не знаю, у мене немає відповіді. Я хотів би сказати так, але ми повинні довести це завтра проти Вулвергемптона і в наступних матчах", — цитує Хосепа ресурс BBC.

"Ми знаємо, що маємо завоювати всі 12 очок, інакше буде важко, бо Арсенал дуже сильний. Все залежить від нас. Ми намагаємося вигравати матч за матчем. Це неважко для нас. Я хотів би сказати, що те, що ми робили в минулому, повториться і цього сезону, але ніхто цього не знає".

Наразі Манчестер Сіті знаходиться на другому місці.