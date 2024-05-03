Англія

Валлієць також виграв із клубом англійські Чемпіоншип і Першу лігу.

Центральний півзахисник Бристоль Сіті Енді Кінг на своїй сторінці у Twitter/X повідомив, що після завершення поточного сезону повісить бутси на цвях.

Валлієць зазначив, що починав свою кар'єру з метою зіграти бодай один матч на професійному рівні. За даними transfermarkt, зараз на рахунку 35-річного гравця 483 поєдинки у всіх турнірах за Лестер Сіті, Свонсі Сіті, Дербі Каунті, Рейнджерс, Гаддерсфілд Таун, Левен і Бристоль Сіті. Протягом цього часу він відзначився 65 голами і 29 асистами.

У системі Лестер Сіті півзахисник перебував більшу частину своєї кар'єри. У 2004 році він приєднався до команди U-18 "лисиць". У сезоні-2008/09 Кінг виграв із Лестером Першу лігу Англії (3-й дивізіон), після чого у кампанії-2013/13 — Чемпіоншип, а у сезоні-2015/16 був частиною команди, що перемогла в АПЛ.

Кінг також взяв участь у 50 матчах збірної Уельсу, записавши на свій рахунок 2 голи і 4 асисти.

Зазначимо, що наприкінці лютого цього року про завершення своєї кар'єри повідомив Сіндзі Окадзакі, інший чемпіон Англії з Лестером.

Самі "лисиці" за підсумками сезону-2023/24 вийшли з Чемпіоншипу, повернувшись до АПЛ на наступну кампанію.