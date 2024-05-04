Чемпіони Чемпіоншипу скористалися правом викупу орендованого футболіста.
Іссахаку Фатаву, Getty Images
04 травня 2024, 11:48
Вінгер Спортінга Іссахаку Фатаву став повноцінним гравцем Лестера, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "лис" вирішило скористатися опцією викупу орендованого 20-річного ганця за 17 мільйонів євро.
"Ми заробимо гроші. Талановиті гравці, які не адаптуються тут, переїдуть до інших клубів і додадуть нам додаткову цінність, це наша система", — сказав головний тренер Спортінга Рубен Аморім.
Цього сезону Іссахаку провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав 13 гольових передач.
Нагадаємо, за підсумками цього сезону Лестер став чемпіоном Чемпіоншипу та повернувся до англійської Прем'єр-ліги.