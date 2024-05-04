Англія

Чемпіони Чемпіоншипу скористалися правом викупу орендованого футболіста.

Вінгер Спортінга Іссахаку Фатаву став повноцінним гравцем Лестера, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "лис" вирішило скористатися опцією викупу орендованого 20-річного ганця за 17 мільйонів євро.

"Ми заробимо гроші. Талановиті гравці, які не адаптуються тут, переїдуть до інших клубів і додадуть нам додаткову цінність, це наша система", — сказав головний тренер Спортінга Рубен Аморім.

Цього сезону Іссахаку провів 42 матчі, в яких забив сім голів та віддав 13 гольових передач.

Нагадаємо, за підсумками цього сезону Лестер став чемпіоном Чемпіоншипу та повернувся до англійської Прем'єр-ліги.