Англія

Англієць продовжує зачаровувати вболівальників своєю грою.

Атакуючий півзахисник Челсі Коул Палмер забивав у кожному зі своїх останніх шести матчів АПЛ на Стемфорд Брідж.

Челсі — Манчестер Юнайтед 4:3 Відео голів та огляд матчу 04.04.2024

За даними OptaJoe, англієць став першим після Кріштіану Роналду (сезон-2006/07) гравцем у віці 21 року або молодше, якому це вдалося.

У поточному сезоні Палмер взяв участь у 39 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 21 голом і 12 асистами.

Раніше стало відомо, що півзахисник забив найпізніший переможний гол в АПЛ із сезону-2006/07. Гравець "синіх" також претендує на звання найкращого футболіста турніру у березні.