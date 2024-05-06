Англія

Іспанець очолить лондонський клуб.

Колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі стане керманичем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанський тренер узгодив контракт з лондонським клубом. Лопетегі прийняв умови Вест Гема, залишилось узгодити декілька формальностей.

Хулен замінить на цій посаді Девіда Моєса.

Нагадаємо, що у Хулена Лопетегі є досвід роботи в Англії. У сезоні-2022/23 він очолював Вулвергемптон.