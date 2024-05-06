Іспанець очолить лондонський клуб.
ЛОПЕТЕГІ, GETTY IMAGES
06 травня 2024, 11:59
Колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Іспанії Хулен Лопетегі стане керманичем лондонського Вест Гема. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, іспанський тренер узгодив контракт з лондонським клубом. Лопетегі прийняв умови Вест Гема, залишилось узгодити декілька формальностей.
Хулен замінить на цій посаді Девіда Моєса.
Нагадаємо, що у Хулена Лопетегі є досвід роботи в Англії. У сезоні-2022/23 він очолював Вулвергемптон.