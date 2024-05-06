Італійський наставник підбив підсумки матчу з Ромою.
АЛЛЕГРІ, GETTY IMAGES
06 травня 2024, 11:35
Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував нічию з Ромою (1:1) в 36-му турі Серії А.
"Ми привезли додому важливу нічию. Наприкінці ми допустили два легких удари за одну хвилину, але Щесни чудово себе проявив.
Ми ризикували програти матч, який не змогли виграти. У нас були шанси, потім в останні дві хвилини було дивне володіння м'ячем.
Тепер ми думаємо про недільний матч. Потім буде фінал Кубка Італії. На майбутнє клуб буде оцінювати склад. Зараз ми близькі до Ліги чемпіонів і на нас чекає прекрасний фінал Кубка", — цитує Массіміліано Аллегрі La Gazzetta dello Sport.
Раніше Даніеле Де Россі прокоментував нічию з Ювентусом.