Англія

Аргентинський тренер відчуває плоди своєї роботи.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно оцінив гру своїх футболістів у матчі з Вест Гемом (5:0).

"Ця група футболістів почала вірити і почала відчувати один одного. Це завжди процес, який вимагає часу. Це може зайняти один місяць, шість місяців або один рік, але найважливіше, що вони почали ставити принципи, почали жити як колектив гравців, створюючи всі ці зв'язки.

Я так задоволений. Ми є частиною процесу і покликані допомогти їм вирости, стати більш зрілими та продовжувати розвиватися з усіх боків. Це величезний крок – крок, який ми хотіли зробити. Тепер потрібно додати в інших аспектах, включаючи тактику, але без цих принципів неможливо розвиватись в інших відносинах", — сказав Почеттіно.

Відео голів та огляд матчу Челсі — Вест Гем дивіться на Football.ua.