Україна

Ювілей для українського півзахисника Динамо.

Півзахисник Віталій Буяльський став автором третього забитого м’яча у ворота Колоса (5:0) у домашньому матчі, що відбувся у неділю, 5-го травня. Цей гол став для динамівця ювілейним, 60-м, в українській Прем’єр-лізі.

Віталій забив 57 м’ячів у складі Динамо та 3 – в ужгородській Говерлі. За кількістю голів за динамівців Буяльський наздогнав Артема Мілевського, з яким розділяє 8-9 місця серед найкращих бомбардирів-динамівців в чемпіонатах України.

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