Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 27 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 6 травня, відбудеться матч двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та криворізький Кривбас.

Матч пройде на стадіоні Дніпро-Арена в Дніпрі. Стартовий свисток пролунає о 13:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Омельченко, а за систему VAR відповідатиме Олексій Деревінський.

Онлайн-трансляція:

Після 26 ігор Дніпро-1 набрав 45 очок і посідає четверте місце в УПЛ, тоді як у Кривбасу 54 балів після 26 матчів та третій рядок відповідно.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Дніпро-1 — Кривбас.