Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі 36 туру АПЛ проти Крістал Пелес (0:4).

"Це заслужена поразка. Гра виявилася не такою, як ми очікували. Ми маємо виправити ситуацію в неділю. Нам потрібно винести уроки з цієї гри і вдосконалюватися.

Я дуже вдячний уболівальникам за те, що вони підтримують нас. Вони також бачать, що ми маємо свої проблеми. Ми маємо триматися разом. Вболівальники надали нам величезну та неймовірну підтримку.

Моє майбутнє? Я не думаю про це. Я готую команду якнайкраще. Ми маємо багато проблем. Єдине, на чому я зосереджений, — це виступати краще. Я думаю тільки про те, щоб зробити свою команду кращою", — наводить слова тен Гага ВВС.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед пропустив 81 гол у всіх турнірах уперше з 1977 року.