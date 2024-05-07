Англія

Данський півзахисник розчарований виступом своєї команди.

Півзахисник МЮ Крістіан Еріксен прокоментував поразку від Крістал Пелес (0:4) в матчі АПЛ.

"Велике розчарування. Команда мала вихідний, на полі нас не було.

Що є те є. Ми не можемо змінити ситуацію із травмами. Потрібно виходити на матчі та робити все можливе. Немає значення, з ким ми граємо. Сьогодні кожен міг би зіграти краще.

Я не знаю, який тут можна зробити висновок. Ми намагалися зробити все можливе, але цього було замало. Ми, гравці, беремо провину на себе", — вважає данець.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед.