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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Дніпра-1 (0:1).

"На мій погляд, це наша найгірша гра у нинішньому сезоні. Важко пояснити, чому так сталося. Але рухаємось далі, адже попереду ще три тури. Вважаю, що Дніпро-1 заслужено переміг. Хороший гол забив 18-річний Гаджиєв — це його перший м’яч на високому рівні. Якби ми грали так, як в останні хвилин 12-15 — можна було б на щось розраховувати. На жаль, ми поступилися.

Могла бути недооцінка суперника з боку Кривбасу? Такі питання змушують мене посміхатися. Ні в якому разі. У Дніпра-1 класна команда і дуже хороший підбір гравців — Сваток, Філіппов, Піхальонок, Третьяков, Лєднєв, Адамюк, Мірошніченко, Гуцуляк… Так, можливо хтось з них не грає, але команда має потужний склад. І на мою думку, з таким складом має бути серед призерів чемпіонату. Тому ні про яку недооцінку не може йти мови.

Можна сказати, що Кожушко по-справжньому розкрився саме у Кривбасі. Нехай він не ображається, але до переходу в нашу команду він забив, якщо не помиляюся, два м’ячі. А зараз вже вісім. Мене як тренера — Олег повністю задовольняє. Це потрібний і важливий гравець Кривбасу. Ви ж подивіться, у нас забиває майже вся команда: Кожушко — 8, Задерака — 7, а далі багато футболістів, у яких по 3-4 результативних удари. Це дуже важливий показник.

Знаєте, я коли чую, що футболісти скаржаться на спеку… Важко зараз хлопцям на передовій. Там спека і не тільки. І саме завдяки нашим воїнам у нас є можливість проводити чемпіонат, мені працювати як тренеру, а спортсменам грати. Можливо, нам було незвично грати о першій годині дня.

Наші матчі постійно розпочинаються о 18:00, а для дніпрян — навпаки, о 13:00. Через це я весь тренувальний тиждень побудував на заняттях саме під такий графік — в обід. Адже розумів, що на сонці можемо десь поплити, як маслечко на розжареній пательні. Частково це можна було бачити.

Проте це аж ніяк не виправдовує нас. Ще раз повторюся, що нам гріх жалітися. Зараз дуже складна ситуація на фронті. Я спілкуюся з багатьма військовими, в тому числі з тими побратимами, з якими служив на початку повномасштабного вторгнення. Але все одно я вірю, що все має завершитися нашою перемогою. Ці футбольні перемоги — то таке: воно то є, то немає… А ось перемога України — найголовніше. Тому тримаємось і віримо в ЗСУ!", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – Кривбас.