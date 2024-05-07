Бразилець зіграв на позиції центрального захисника.
Каземіро в матчі з КП, gettyimages
07 травня 2024, 09:24
Манчестер Юнайтед у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги розгромно поступився Крістал Пелес (0:4).
Для підопічних Еріка тен Гага це була 13 поразка цього сезону чемпіонату Англії, що є новим клубним антирекордом.
Це одним антирекордом в складі манкуніанців відзначився Каземіро. Протягом зустрічі футболістам господарів вдалося обвести бразильця 8 разів. За інформацією Squawka, це найгірший показник серед усіх гравців поточного розіграшу АПЛ.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелес — Манчестер Юнайтед.