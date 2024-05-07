Іспанія

Тренер розраховує на українців.

Головний тренер Жирони Мічел висловив припущення, що українців Артем Довбик та Віктор Циганков залишаться в каталонському клубі.

"Я думаю, що українці залишаться, тому що у них є контракти. Сподіваюся, що Савіньйо теж буде з ними. Він найкращий гравець, який у мене коли-небудь був. Не пригадую, кому він належить, Труа чи Ман Сіті, але точно знаю, що це наш гравець.

Алейш може перейти Барселону? Ні. У нього, як і в українців, є контракт, і я сподіваюся, що він продовжить виступати у Жироні, – сказав фахівець.

У наступному турі Жирона гостюватиме в Алавеса, тоді як Барселона прийматиме баскський Реал Сосьєдад.