Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку своєї команди у матчі 36 туру АПЛ проти Крістал Пелес (0:4).

"Це найнижча точка нашого сезону. Ми дуже легко дозволили їм забити свої голи. Якщо враховувати, як ми готуємо свою команду, то перший гол особливо засмучує.

Проблема була із командною грою. Ми робили великі помилки, не дотримувалися плану чи сценарію. Ми робили індивідуальні помилки, хоча мали страхувати один одного. Ми підвели один одного", — сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед пропустив 81 гол у всіх турнірах уперше з 1977 року.