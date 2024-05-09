Англія

Італійський хавбек продовжив контракт з Арсеналом.

Півзахисник Арсеналу Жоржиньо прокоментував підписання нового контракту із лондонським клубом.

"Я дуже радий залишитися, бо це велика честь бути частиною цієї родини. Моя сім'я щаслива, ми дуже добре влаштувалися й усе ще попереду!

Чесно кажучи, обговорювати не було чого, тому що я почуваюся тут дуже добре. Просто знати, що вони цінують мене та хочуть, щоб я залишився якомога довше, – це дуже важливо для мене. Я відчуваю, що мені є чим зайнятися, тож я й залишаюся.

Це дуже багато важить. І це ще одна причина підписати контракт, бо я відчуваю, що можу й хочу дати їм більше, бо вони дарували мені багато ласки й підтримки. Все, чого я хочу, це відплатити їм тим самим. Я просто намагаюся допомогти, чим можу, у будь-якій ситуації. Я відчуваю, що всі можуть розраховувати на мене. Я завжди буду поряд", — наводить слова Жоржиньо прес-служба клубу.

Нинішнього сезону Жоржиньо провів 35 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.