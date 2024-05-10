Англія

Мерсисайдці мають ще математичні шанси на чемпіонство.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про чемпіонські перегони в АПЛ, де в його команди залишились математичні шанси на титул.

"Тепер це не номер один у списку пріоритетів щоранку. Проте розкажіть хлопцям, що ще є шанс. Ми бачимо таблицю, розуміємо ситуацію.

Чи очікуємо ми, що вони програють три матчі? Манчестер Сіті має програти три гри – це важко уявити. Але всяке можливе. Арсенал має програти дві гри — це складно.

Ми маємо шанс знову набрати понад 80 очок. Як і все у житті, ви ніколи не повинні приймати такі речі як належне", – сказав головний тренер Ліверпуля.

Нагадаємо, що Гвардіола, Артета, Клопп, Емері та Іраола претендують на приз найкращому тренеру сезону АПЛ.