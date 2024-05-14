Футболіст виступає за "чайок" із 2020 року.
Адам Лаллана, ФК Брайтон
14 травня 2024, 08:39
Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про відхід півзахисника Адама Лаллани після закінчення нинішнього сезону.
Контракт 36-річного англійця розрахований до кінця нинішнього сезону і сторони вирішили не продовжувати угоду.
Лаллана виступає за Брайтон із 2020 року, коли він перебрався з Ліверпуля. У поточній кампанії Адам провів 29 матчів, у яких відзначився одним асистом.
Після 36 ігор Брайтон набрав 48 очок і посідає 10 місце у турнірній таблиці АПЛ.