Англія

Іспанець розповів, чому мерсисайдці програли боротьбу за титул.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відреагував на вихід Ліверпуля з чемпіонської гонки АПЛ.

"Знаєте, як Ліверпуль втратив можливість боротися до кінця? Я бачив їхні ігри з Кристал Пелас, з Манчестер Юнайтед. Вони втратили просто неймовірні шанси! Через це вони і вибули з гонки. Вони не невдахи. Вони неймовірні", — цитує іспанця Anfield Sector.

Перед останнім туром АПЛ Ліверпуль гарантував собі третє місце. Команда Клоппа не зможе піднятись вище та не опуститься на четверту сходинку турнірної таблиці АПЛ.