Іспанець розповів, чому мерсисайдці програли боротьбу за титул.
Юрген Клопп та Пеп Гвардіола, gettyimages
14 травня 2024, 11:40
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відреагував на вихід Ліверпуля з чемпіонської гонки АПЛ.
"Знаєте, як Ліверпуль втратив можливість боротися до кінця? Я бачив їхні ігри з Кристал Пелас, з Манчестер Юнайтед. Вони втратили просто неймовірні шанси! Через це вони і вибули з гонки. Вони не невдахи. Вони неймовірні", — цитує іспанця Anfield Sector.
Перед останнім туром АПЛ Ліверпуль гарантував собі третє місце. Команда Клоппа не зможе піднятись вище та не опуститься на четверту сходинку турнірної таблиці АПЛ.