Україна

У чемпіонаті України визначились перші три місця.

На нижніх рівнях таблиці боротьбі ще кипіти та кипіти, але всі медалісти цього сезону вже визначились. До цього все йшло, “класичне” могло дати інтризі відродитися – але натомість лише підкреслило всі акценти.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Шахтар 28 22 4 2 62 21 41 70 2 Динамо Київ 28 20 3 5 67 26 41 63 3 Кривбас 28 16 6 6 47 27 20 54 4 Дніпро-1 28 13 9 6 37 26 11 48 5 Рух 28 11 13 4 41 29 12 46 6 Полісся 28 13 7 8 34 27 7 46 7 ЛНЗ 28 9 8 11 28 33 -5 35 8 Чорноморець 28 10 2 16 38 43 -5 32 9 Зоря 28 7 11 10 28 34 -6 32 10 Олександрія 28 7 9 12 25 36 -11 30 11 Ворскла 28 8 6 14 27 44 -17 30 12 Колос 28 6 11 11 19 28 -9 29 13 Оболонь 28 5 11 12 17 35 -18 26 14 Верес 28 5 9 14 27 43 -16 24 15 Минай 28 4 10 14 24 45 -21 22 16 Металіст 1925 28 5 7 16 28 52 -24 22

Шахтар – перший...

Шахтар – чемпіон! Цілком заслужено, весняна частина якщо й залишала питання, то лише з категорії “У якому турі донеччани візьмуть титул?”. Так, Динамо довго і дуже гідно тримало темп “гірників”, але в ситуації, коли настав час грати за гамбурзьким рахунком (місце проведення останніх єврокубкових матчів Шахтаря тут дуже в тему), Шахтар переміг головного суперника в очній зустрічі. Шість очок із шести можливих у матчах з головним конкурентом – які можуть бути питання щодо заслуженості чемпіонства?

Марино Пушич зробив те, чого найбільше потребував Шахтар 24 жовтня, на момент його призначення. Він привiв до ладу оборону, яка виглядала настільки безпорадно, що “гірники” повертали Чигринського фактично з пенсії. Її на запчастини розбирали і Ворскла, і Кривбас – як наслідок, все сузір'я гравців Шахтаря в атаці з самого початку опинялося в незручній позиції, коли треба було забити більше, ніж привезуть їхні партнери по команді.

У суботу і Бондар, і Матвієнко видали монументальний матч. Динамо мав один шанс, і при ньому врятував Різник – але і воротар виріс у майстерності після зміни тренера. Атака виграє матчі, оборона виграє титули – і тепер Шахтар має потужну, істинно чемпіонську оборону. Якби Шахтар допустив пару ляпів, як він це робив восени, то ми б зараз обговорювали, що і Судаков не блиснув у важливому матчі, і від Кевіна чекали більшого... Але гірники вийшли на той рівень, коли їм часто вистачає одного м'яча для перемоги.

При цьому, звісно, не Пушичем єдиним. Щоб взяти титул, Шахтар взяв для якості Кевіна та Марлона, а для кількості – людей 15. І хоча по другому пункту багато питань (Келсі, як бачимо, навіть чемпіонства чекати не став, а він явно був не насйслабшим у команді), сам склад, саме комплектування команди не залишало питань, яка футбольна команда зараз найсильніша в Україні. З такими витратами бажано сяяти і в Європі – і з нетерпінням чекаємо на Ліги у чемпіонів для цього Шахтаря.

...Динамо – друге...

І все ж, як би не було складно писати такі слова після поразки, Динамо теж заслуговує на теплі слова. Шовковський зробив усе, щоб кияни боролися із Шахтарем до самого кінця. Він повернув Динамо на той рівень, коли будь-який матч чемпіонату, який не закінчився перемогою, ставав сенсацією – а з перемог уболівальники обирали більш-менш гідні.

До речі, перший плюс Шовковському рівно той самий, що й Пушичу. Якщо Маріно зробив середню оборону відмінною, то СаШо перетворив якесь посміховисько на дуже непогану лінію захисту. На момент його призначення захист Динамо за багатьма показниками був найгіршим на всі 16 команд ліги. Зараз і Попов виглядає гідним захисником, і серед його партнерів у центрі оборони є справжня конкуренція.

Підопічні Шахтаря в принципі почали прогресувати. Волошин та Кабаєв прямо зараз – настільки хороша пара вінгерів , що тренер може на класичне не випускати Ярмоленка в основі. Бражко – взагалі елітний опорник, який чудово загострює гру. Ванат, звичайно, прогресував і раніше, але він продовжив рости і став грозою майже для будь-якої оборони в УПЛ.

Чого не вистачило проти Шахтаря? Можна довго лаятись із приводу конкретних епізодів, але найчесніша відповідь, напевно, звучить просто: ресурсу. Занадто великий вибір у Пушича, занадто обмежений у Шовковського. Пенальті привіз Вівчаренко , який конкурує з Дубінчаком – але Дубінчак у принципі рідко повертається назад, він би надав “гірникам” багато шансів у звичайних позиційних атаках.

Ярмоленко виходив, за відчуттями, як зірка, яка має щось вигадати сама. Класичне взагалі пройшло за принципом “старим тут не місце” – матч з кращих місць почали дивитися і Степаненко, і Шепелєв, і Ракицький, а в Шахтаря у старті найстаршим був 28-річний Матвієнко – але у Шахтаря було більше класних гравців і в основі , та на лавці. При цьому навіть із таким ростером Шовковський забезпечив статистику +15=2-1 у 18 матчах – і якщо найближче літо не буде втрачено, ми можемо побачити боротьбу за наступний титул до кінця.

Кривбас – третій

Без блиску пройшло визначення третьої команди ліги. Дніпро-1 програв у Олександрії, Рух скачав нулі з Оболонню – і Кривбас виграв бронзові медалі ще до стартового свистка свого матчу. Але поєдинок, який розпочався о 18:00, затягли повітряні тривоги, його довелося догравати у понеділок – і врешті-решт його програли. Ймовірно, брак мотивації і дався взнаки: Танковський забивав переможний гол настільки без опору, що це було абсолютно не в стилі команд Вернідуба.

Приблизно такими ж словами – “гранично без блиску” – можна описати і шлях до бронзи Кривбасу. Команда Вернидуба взяла одне очко у двох матчах із Рухом, одне – з Поліссям, одне – з Шахтарем та три з Дніпром-1. Заради справедливості, з Динамо криворіжці і зіграли поки що лише один матч (програли 0:2), тож можливість покращити статистику із сильними ще є – але Кривбас адже й бронзу виграв уже зараз, достроково.

Фактично, команда Вернидуба стала кращою серед людей тому, що стабільно перемелювала середняків та аутсайдерів упродовж усього сезону. Полісся ранньою весною віддавало очки всім, Рух ніхто навіть не писав до претендентів на єврокубки на початку сезону, Зоря, Ворскла, Чорноморець просто провалилися – і на тлі цього команда з двома виконавцями на кожну позицію виявилася найстабільнішою. Ігри Кривбасу не тягне переглядати, але він тримає стабільно хороший рівень – і навіть за дуже середніх результатів проти сильних зміг зіграти з кризовим Шахтарем 3:3.

І, звичайно, навіть так Вернидуб у мільйон разів актуальніший, ніж інші зірки попереднього покоління УПЛ: Скрипник, Луческу, Григорчук. Юрій Миколайович завжди будував гру на простих принципах, і вони виявилися дієвішими, ніж філософії багатьох інших.

Матч туру

Ну яке класичне, про що ви. Шахтар засушив та нейтралізував Динамо, ми його з цим вітаємо – але справжнє її шоу подарували команди, які зараз займають 11-те та 15-те місця.

Ворскла та Минай далекі від досконалості, але саме це зробило їхню гру незабутньою. У Ворскли, наприклад, проходили просто чудові розрізні передачі, тому що Мінай був слабкий у пресингу. Але Кемкін не давав супернику забити після комбінацій – повели у рахунку полтавці лише після кутового.

Перший тайм однозначно краще провела Ворскла, і їй, напевно, досі прикро, що на перерву вона йшла з перевагою всього в один м'яч. При цьому вона все одно зробила рахунок 2:0: Глущенко зміг відзначити перший у кар'єрі вихід у старті по-більярдному точним ударом.

Але чи то Ворскла вирішила скинути оберти перед фіналом Кубка, чи то Минай виявився краще готовим фізично, але клуб зі словацького кордону чим далі, тим більше прибирав гру до своїх ніг. Спочатку рятував Ісенко, але потім у його ворота почали влітати голи. Через проблеми в центрі оборони Пердута змушений виходити на нерідну позицію – і через його помилку Минай забив перший, а через помилку Павлюка другий.

Приємно, що за 2:2 гості Полтави мчали забивати третій. Через те, що вони оголили тили, Ворскла отримала найнебезпечніший момент вже у компенсований до другого тайму час. Наприкінці атаки арбітр побачив пенальті, призначив його – але Кемкін відбив удар Феліпе Родрігеса!

Катарсис? Як би не так. Арбітр побачив, що Кемкін залишив лінію воріт до удару і наказав його перебити. Зараз, вже після гри, цікаво читати визнання тренера Миная:

- Чи дійсно ви хотіли вивести команду з поля після того, як арбітр вирішив перебити пенальті?

- Ні звичайно ж! Це був психологічний трюк, щоб спантеличити футболіста Ворскли Феліпе, який виконував пенальті.

І після цього Феліпе не забив пенальті. Нічия? 2:2? Ні! На восьмій компенсованій хвилині Мінай сам в атаці заробив пенальті, а Вітенчук розпорядився одним своїм шансом краще, ніж Феліпе – двома разом узятими. Аутсайдер здобуває вольову перемогу, хоча дуже багато разів у матчі ходив по лезу поразки. І куди тому класичному?

І, як і належить у хороших екшенах, у цього є сцена після титрів. Арбітром матчу, який наприкінці поставив на користь Мінаю спірний пенальті, був Назарій Дьордь . Вже прізвище звучить по-закарпатськи, чи не так? Я скажу більше: Назарій не просто з Ужгорода – він син людини, яка працює у Минаї! У жіночій команді (спортивним директором), але тим не менш. Втім, треба бути божевільним, аби всерйоз побачити заангажованість у діях людини, яка на 92-й хвилині наказувала перебивати пенальті у ворота Мінаю через якісь сантиметри.

Дурість туру

Металіст 1925 року, тим часом, повернувся на останнє місце. Чорноморець, навіть не відчуваючи під кінець сезону особливої мотивації (нічия його точно на 100% влаштовувала), легко й розгромно обіграв харків'ян. І, звичайно, так легко точно б не вийшло, якби Безуглий ще до середини першого тайму не зіграв проти Аваґім'яна у тхеквондо.

Артур уже продемонстрував цього фолу в особистих соцмережах – і, хоча виглядають вони не так і страшно (може, Авагімяну захотілося похвалитися своїм тілом?), це, звичайно, червона картка. І здебільшого Чорноморець без проблем забив харків'янам три голи. Металіст 1925 і в рівних складах пропускав дуже багато, найбільше в лізі – у меншості він тим більше виявився неконкурентоспроможним.

Харків'яни дограють сезон удома – звичайно, все ж не у Харкові, а на арені “Лівий берег”. Але передостанній матч у сезоні у клубе з Поліссям, яке вбиватиметься, аби зачепитися за четверте-п'яте місце – а останній з Вересом, який, звичайно, може стати окремим трилером, але на той момент Металіст 1925 може вилетіти і достроково. Минай перевершує харків'ян по особистих зустрічах, у наступному турі він грає з Колосом – і якщо у наступному турі харків'яни програють, а минайці виграють, останній тур для Металіста 1925 року не означатиме нічого.

Майже гол туру

Дніпро-1 повністю провалив матч в Олександрії: за грою здавалося, що це у Ротаня під керівництвом претендент на єврокубки, а Максимов привіз якогось аутсайдера. 1:0 – абсолютно незаслужений рахунок, Олександрія мала забивати більше – і, зокрема, Безерра після класного пасу Ковальця дивом не зробив рахунок 2:0.

Гол туру

Колос, тим часом, остаточно сформувався у статусі головного переслідуваного командами із зони перехідних матчів. Він програв ЛНЗ, який уже не був вмотивований турнірними розкладами – проте переміг у Ковалівці. Прекрасний гол оформив Соареш, який у потрібну мить закрутив м'яч без шансів для голкіпера.