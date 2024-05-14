Франція

Визначено найкращого тренера Ліги 1.

У Франції визначились з найкращим тренером Ліги 1.

Нагорода дісталась наставнику Бреста Еріку Руа. На нагороду також претендували Паулу Фонсека (Лілль), Луїс Енріке (ПСЖ), Лука Елснер (Гавр) і Франк Ес (Ланс).

56-річний Руа керує командою із січня минулого року. Брест посідає четверте місце в Лізі 1, що дає перепустку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Le nouveau ℛ𝑜𝓎 de Bretagne s’appelle Eric 👑



Une saison d'exception menée d'une main de maître, qui ouvre les portes de l'Europe au Stade Brestois 29.



Eric Roy remporte le Trophée UNFP de meilleur entraîneur de @Ligue1UberEats 🏆



Félicitations Eric ! 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/zIGIkQ8blZ — UNFP (@UNFP) May 13, 2024

Минулого сезону нагороду забрав Ес з Ланса, який фінішував на другому місці, поступившись ПСЖ лише одним балом у боротьбі за чемпіонство.

Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.