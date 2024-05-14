У Франції визначились з найкращим тренером Ліги 1.

Нагорода дісталась наставнику Бреста Еріку Руа. На нагороду також претендували Паулу Фонсека (Лілль), Луїс Енріке (ПСЖ), Лука Елснер (Гавр) і Франк Ес (Ланс).

56-річний Руа керує командою із січня минулого року. Брест посідає четверте місце в Лізі 1, що дає перепустку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Минулого сезону нагороду забрав Ес з Ланса, який фінішував на другому місці, поступившись ПСЖ лише одним балом у боротьбі за чемпіонство.

Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.