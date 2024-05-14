Визначено найкращого тренера Ліги 1.
Ерік Руа, gettyimages
14 травня 2024, 10:46
У Франції визначились з найкращим тренером Ліги 1.
Нагорода дісталась наставнику Бреста Еріку Руа. На нагороду також претендували Паулу Фонсека (Лілль), Луїс Енріке (ПСЖ), Лука Елснер (Гавр) і Франк Ес (Ланс).
56-річний Руа керує командою із січня минулого року. Брест посідає четверте місце в Лізі 1, що дає перепустку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.
Минулого сезону нагороду забрав Ес з Ланса, який фінішував на другому місці, поступившись ПСЖ лише одним балом у боротьбі за чемпіонство.
Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого гравця сезону у Лізі 1.