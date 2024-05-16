Англія

"Сині" вже в зоні єврокубків.

Лондонський Челсі в рамках 37-го туру АПЛ переграв Брайтон (2:1). Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно дав післяматчевий коментар. Його слова наводить BBC.

"За підхід до матчу проти команди, яка настільки добре грає та розуміє футбол, футболістам слід віддати належне. Я дуже задоволений, завдяки трьом очкам ми опиняємося в дуже хорошому становищі в таблиці, яке дозволяє в грі з Борнмутом боротися за місце в єврокубках.

Брайтон — дуже хороша команда, грати у нього в гостях завжди важко.

Челсі покращив результати та гру загалом. Ми говорили про терпіння і про те, що на будівництво команди потрібен час, але у великому клубі це завжди виглядає як виправдання. Ми продовжували працювати і зберігали оптимізм, і для клубу було б чудово завершити сезон у хорошому ключі", — сказав Почеттіно.