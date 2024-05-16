Англія

Клуби не підтримують Вулвергемптон.

6 червня клуби АПЛ на загальних зборах голосуватимуть за припинення використання системи ВАР у матчах Прем'єр-ліги з сезону 2024/25.

Вулвергемптон офіційно подав резолюцію до Прем'єр-Ліги, в якій закликає скасувати ВАР. Ця резолюція ініціює голосування на загальних зборах АПЛ.

Для ухвалення відповідного рішення необхідно, щоб 14 із 20 клубів учасників АПЛ проголосували за скасування використання ВАР.

Як повідомляє Sky Sports News, більшість клубів Прем'єр-ліги хочуть зберегти ВАР.

Нагадаємо, що система VAR використовується в матчах англійської Прем'єр-ліги з 2019 року. Минулого місяця Швеція стала першою країною, яка відмовилася від впровадження VAR після негативної реакції вболівальників.