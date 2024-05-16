Англія

Вперше з 1990 року на місці емблеми лише гармата.

Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму на сезон-2024/25.

"На честь головного символу нашого клубу ми вперше з сезону-1989/90 представляємо форму із зображенням гармати.

Домашня форма створена для того, щоб забезпечити нашим гравцям упевненість у грі під тиском.

Вона виготовлена за останнім словом технологій adidas і створена у тісній співпраці з командою", — сказано у заяві клубу.

На даний момент Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" відстають від Манчестер Сіті на два очки.