Вперше з 1990 року на місці емблеми лише гармата.
ФК Арсенал
16 травня 2024, 14:50
Лондонський Арсенал на своєму офіційному сайті презентував нову домашню форму на сезон-2024/25.
"На честь головного символу нашого клубу ми вперше з сезону-1989/90 представляємо форму із зображенням гармати.
Домашня форма створена для того, щоб забезпечити нашим гравцям упевненість у грі під тиском.
Вона виготовлена за останнім словом технологій adidas і створена у тісній співпраці з командою", — сказано у заяві клубу.
На даний момент Арсенал посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" відстають від Манчестер Сіті на два очки.