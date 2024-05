Передостанній тур у рамках поточного сезону англійської Прем'єр-ліги підійшов до свого завершення! Залишилися буквально лічені дні до фінішу цього розіграшу чемпіонату, який аж до заключного туру зберігає для нас інтригу щодо долі чемпіонського титулу, останнього місця від Англії у Лізі чемпіонів та єврокубкових путівок загалом.

У 37-му турі АПЛ на деякі важливі питання ми вже встигли отримати низку відповідей: Ліверпуль офіційно став "бронзовим" призером сезону-2023/24, Арсенал вболіває за Тоттенгем (хоч і ненадовго), тоді як Бернлі (100%) та Лутон Таун (99,99%) повертаються до Чемпіоншипу разом із Шеффілд Юнайтед лише після одного року свого перебування в еліті англійського футболу.

Не хотіли, але також довелося дізнатися, що дах стадіону Олд Траффорд такий же "надійний", як і Каземіро на позиції центрального захисника... А щодо українців, то в Михайла Мудрика та Іллі Забарного вихідні не пройшли безслідно. Тому до вашої уваги наш традиційний огляд минулого туру АПЛ-2023/24, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів та важливих новин.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Янг — Гарнер, Гує, Онана, Макніл — Дукуре (Гомеш, 70) — Калверт-Льюїн (Шерміті, 80)

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Соуза, Трасті, Робінсон — Богл, Гамер, Арбластер (Кертіс, 63), Брукс (Сліман, 55), Ларусі (Лоу, 55) — Арчер (Брюстер, 81), Бреретон

Попередження: Калверт-Льюїн — Робінсон, Арбласте



🔘 Ньюкасл розійшовся миром із Брайтоном. "Сороки" та "чайки" обмінялися забитими м'ячами в першому таймі, але сильнішого не визначили. Перші хочуть до Ліги Європи та йдуть зараз шостими, а ось по команді Роберто Де Дзербі дуже сильно вдарили численні травми у всіх лініях, тоді як Ньюкасл під час весняного відрізку все ж впорався зі своїми кадровими втратами. Так-так, Ерік тен Гаг у нас далеко не єдиний, хто може скаржитися на великий лазарет.

Ньюкасл — Брайтон 1:1

Голи: Лонгстафф, 45+5 — Велтман, 18

Ньюкасл: Дубравка — Лівраменто, Крафт, Берн, Голл (Тріпп'єр, 90) — Лонгстафф (Барнс, 68), Гімараес, Андерсон — Мерфі (Альмірон, 67), Ісак (Жоелінтон, 68), Гордон

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Лемпті, 40), Вебстер, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор (Оффіа, 87) — Буонанотте (Модер, 67), Енсісо (Бейкер-Боейті, 67), Адінгра (Балеба, 87) — Велбек

Попередження: Голл, Барнс, Альмірон — Гілмор, Енсісо, Велбек, Бейкер-Боейті

🔘 Вольова перемога Тоттенгема та офіційний виліт Бернлі. Щодо команди Венсана Компані особливо і згадати нічого — скоріше невиправдані очікування на тлі чудової кампанії Чемпіоншипу перед виходом до АПЛ. Здавалося, що з новачків "пошуміти" зможе саме Бернлі, але насправді тут приз глядацьких симпатій без всіляких варіантів вирушає в Лутон до Роба Едвардса і Ко.

А Тоттенгем, як писали вище, може ще зачепитися за підсумкове четверте місце.

Тоттенгем — Бернлі 2:1

Голи: Порро, 32, ван де Вен, 82 - Брун Ларсен, 25

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Скіпп (Бентанкур, 75) — Біссума (Скарлетт, 75), Сарр (Гейб'єрг, 88) — Кулушевські (Дрегушін, 75), Меддісон (Ло Чельсо, 88), Джонсон — Сон

Бернлі: Мурич — Ассіньйон, О'Ши, Естев, Тейлор — да Сілва (Бенсон, 73), Каллен (Датро Фофана, 88), Берге, Брун Ларсен (Ндаїшиміє, 81) — Фостер (Амдуні, 88), Одобер

Найкращий тренер туру: МІКЕЛЬ АРТЕТА (Арсенал)

- МАНЧЕСТЕР СІТІ: 58,7% (-7,2%)

- АРСЕНАЛ: 41,3% (+7,2%)

Раніше до АПЛ вийшли: Лестер Сіті (переможець Чемпіоншипу) та Іпсвіч Таун ("срібло" Чемпіоншипу).

Кожен фанат Арсеналу під час останніх матчів Ман Сіті:

За опитуванням Sky Sports, 56% вболівальників Тоттенгема готові навмисно програти матч із Манчестер Сіті, щоб Арсенал не став чемпіоном:

Завітали в гості до МЮ, а там...

Коли думаєш, що зараз вийдеш і зміниш хід матчу, але створюєш новий мем:

Каземіро намагається зупинити атаку Арсеналу:

Це гостьова роздягальня на Олд Траффорд. Г-гостинність:

🚨🔴Away changing room at Old Trafford after the game! This is embarrassing! 🤯 This hurts even more than the loss… #MUFC #AFC pic.twitter.com/e0EwgjjZJM

ВодоСПАД в МЮ:

This is the state of Old Trafford, the iconic stadium of one of the biggest clubs in the world. 🤯🥹



It hurts my heart seeing this video, and i just hope that Ineos will be able to slowly move The Glazers away from my beloved club!



THE GLAZERS LOOK WHAT HAVE YOU DONE! #MUFC… pic.twitter.com/Ga3JZMWd2w