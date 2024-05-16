Бразилець отримав травму у матчі проти "шпор".
Едерсон, Getty Images
16 травня 2024, 17:23
Воротар Манчестер Сіті Едерсон не зможе допомогти своїй команді у двох заключних матчах цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Нагадаємо, 30-річний бразилець отримав травму в матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0) минулого вівторка.
Після медичного обстеження з'ясувалося, що він має невеликий перелом правої очниці.
Таким чином футболіст пропустить майбутні матчі проти Вест Гема в АПЛ та фінал Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед.
Цього сезону Едерсон провів 43 матчі, з яких 16 на нуль при 34 пропущених м'ячах.