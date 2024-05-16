Англія

Бразилець отримав травму у матчі проти "шпор".

Воротар Манчестер Сіті Едерсон не зможе допомогти своїй команді у двох заключних матчах цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 30-річний бразилець отримав травму в матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0) минулого вівторка.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що він має невеликий перелом правої очниці.

Таким чином футболіст пропустить майбутні матчі проти Вест Гема в АПЛ та фінал Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед.

Цього сезону Едерсон провів 43 матчі, з яких 16 на нуль при 34 пропущених м'ячах.