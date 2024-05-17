Італія

Італієць може бути звільнений або найближчим часом, або в кінці сезону.

Массиміліано Аллегрі залишить посаду головного тренера Ювентуса найближчим часом, стверджує Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ювентус найближчим часом ухвалить рішення про можливість негайного звільнення тренера.

У будь-якому випадку, Алегрі буде звільнено; це може статися зараз чи наприкінці сезону.

Аллегрі тренував Ювентус з 2014 по 2019 рік і виграв 11 трофеїв. Клуб із ним двічі грав у фіналах Ліги чемпіонів, але обидва рази програв – Реалу та Барселоні.

Раніше повідомлялось, що Маккенні має намір залишитися в Ювентусі.