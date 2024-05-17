Популярне видання включило до списку 21 футболіста.
Мойзес Кайседо, Getty Images
17 травня 2024, 11:24
Авторитетний портал Goal.com представив список трансферів, що найбільш розчаровують, від клубів англійської Прем'єр-ліги в сезоні-2023/24.
Рейтинг очолює дискваліфікований за ставки півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі.
У топ-10 одразу три представники Манчестер Юнайтед — Мейсон Маунт, Андре Онана та Соф'ян Амрабат.
Загалом у списку 21 футболіст, з яких три партнери українця Михайла Мудрика в Челсі — це Мойзес Кайседо, Роберт Санчес та Крістофер Нкунку.
Рейтинг найгірших трансферів АПЛ у сезоні-2023/24:
1. Сандро Тоналі – з Мілана до Ньюкасла за 60 млн фунтів;
2. Мойзес Кайседо – з Брайтона в Челсі за 115 млн фунтів;
3. Калвін Філліпс – з Манчестер Сіті у Вест Гем, оренда;
4. Мейсон Маунт – з Челсі в Манчестер Юнайтед за 55 млн фунтів;
5. Ансу Фаті – з Барселони в Брайтон, оренда;
6. Андре Онана – з Інтера в Манчестер Юнайтед за 48 млн фунтів;
7. Бету – з Удінезе в Евертон за 30 млн фунтів;
8. Соф'ян Амрабат – з Фіорентини в Манчестер Юнайтед, оренда;
9. Джованні Рейна – з Боруссії Дортмунд у Ноттінгем Форест, оренда;
10. Армандо Броя – з Челсі до Фулхема, оренда;
11. Матеус Нунеш – з Вулвергемптона в Манчестер Сіті за 53 млн фунтів;
12. Ніколо Дзаньоло – з Галатасарая в Астон Віллу, оренда;
13. Метт Тернер – з Арсеналу в Ноттінгем Форест за 10 млн фунтів;
14. Махмуд Дауд – у Брайтон, вільний агент;
15. Роберт Санчес – з Брайтона в Челсі за 25 млн фунтів;
16. Ібраїм Сангаре – з ПСВ у Ноттінгем Форест за 30 млн фунтів;
17. Джеймс Траффорд – з Манчестер Сіті в Бернлі за 19 млн фунтів;
18. Андре Сантос – з Челсі» в Ноттінгем Форест, оренда;
19. Арно Данжума – з Вільярреала в Евертон, оренда;
20. Крістофер Нкунку – з Лейпцига у Челсі за 52 млн фунтів;
21. Раян Гравенберх – з Баварії в Ліверпуль за 34 млн фунтів.
Раніше повідомлялося, що більшість клубів Прем'єр-ліги хочуть зберегти VAR.