Англія

Популярне видання включило до списку 21 футболіста.

Авторитетний портал Goal.com представив список трансферів, що найбільш розчаровують, від клубів англійської Прем'єр-ліги в сезоні-2023/24.

Рейтинг очолює дискваліфікований за ставки півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі.

У топ-10 одразу три представники Манчестер Юнайтед — Мейсон Маунт, Андре Онана та Соф'ян Амрабат.

Загалом у списку 21 футболіст, з яких три партнери українця Михайла Мудрика в Челсі — це Мойзес Кайседо, Роберт Санчес та Крістофер Нкунку.

Рейтинг найгірших трансферів АПЛ у сезоні-2023/24:

1. Сандро Тоналі – з Мілана до Ньюкасла за 60 млн фунтів;

2. Мойзес Кайседо – з Брайтона в Челсі за 115 млн фунтів;

3. Калвін Філліпс – з Манчестер Сіті у Вест Гем, оренда;

4. Мейсон Маунт – з Челсі в Манчестер Юнайтед за 55 млн фунтів;

5. Ансу Фаті – з Барселони в Брайтон, оренда;

6. Андре Онана – з Інтера в Манчестер Юнайтед за 48 млн фунтів;

7. Бету – з Удінезе в Евертон за 30 млн фунтів;

8. Соф'ян Амрабат – з Фіорентини в Манчестер Юнайтед, оренда;

9. Джованні Рейна – з Боруссії Дортмунд у Ноттінгем Форест, оренда;

10. Армандо Броя – з Челсі до Фулхема, оренда;

11. Матеус Нунеш – з Вулвергемптона в Манчестер Сіті за 53 млн фунтів;

12. Ніколо Дзаньоло – з Галатасарая в Астон Віллу, оренда;

13. Метт Тернер – з Арсеналу в Ноттінгем Форест за 10 млн фунтів;

14. Махмуд Дауд – у Брайтон, вільний агент;

15. Роберт Санчес – з Брайтона в Челсі за 25 млн фунтів;

16. Ібраїм Сангаре – з ПСВ у Ноттінгем Форест за 30 млн фунтів;

17. Джеймс Траффорд – з Манчестер Сіті в Бернлі за 19 млн фунтів;

18. Андре Сантос – з Челсі» в Ноттінгем Форест, оренда;

19. Арно Данжума – з Вільярреала в Евертон, оренда;

20. Крістофер Нкунку – з Лейпцига у Челсі за 52 млн фунтів;

21. Раян Гравенберх – з Баварії в Ліверпуль за 34 млн фунтів.

Раніше повідомлялося, що більшість клубів Прем'єр-ліги хочуть зберегти VAR.