Англія

Іспанський футболіст стане вільним агентом.

Півзахисник Ліверпуля Тьяго Алькантара залишить команду англійської Прем'єр-ліги після закінчення цього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Чинний контракт 33-річного іспанця закінчується цього літа і сторони вирішили не продовжувати його.

Нагадаємо, Тьяго приєднався до "червоних" у 2020 році, перейшовши з Баварії. За чотири роки він відіграв 98 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість асистів.

Разом з Ліверпулем Тьяго виграв Кубок англійської ліги, Кубок Англії та Суперкубок країни.

Нинішнього сезону Алькантара провів лише один поєдинок, у якому відіграв на полі п'ять хвилин.

Раніше повідомлялося, що Матіп покине Ліверпуль влітку вільним агентом.