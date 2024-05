У рамках матчу останнього туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Евертоном, яке пройде на Емірейтс Стедіум та стане одним із вирішальних у боротьбі за чемпіонський титул.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 18:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Англійська Прем'єр-ліга радує нас інтригою в останньому турі щодо майбутнього володаря чемпіонського титулу набагато частіше, ніж вам може здаватися, проте цього року ця боротьба за "корону" вийшла якоюсь особливою. Арсенал у цій кампанії довів, що стрімкий прогрес минулого футбольного року не був якимсь швидким спалахом, адже цей зразок все ще молодої команди Мікеля Артети став більш зрілим, тактично різноманітніший, місцями більш прагматичним, але все ж має право вважатися однією з найкращих європейських команд на даний момент, якій, можливо, десь все ще не вистачає досвіду.

Але навіть з урахуванням відсутності поразок проти команд з "великої шістки", чотирьох набраних очок із шести проти двох головних протягом сезону конкурентів та найкращій обороні АПЛ, цього може виявитися знову недостатньо, щоб здолати Манчестер Сіті у боротьбі за чемпіонський титул. І хоча цього разу клуб із Північного Лондона був ще ближчим до здійснення своєї мети та мрії, багато хто майже не залишає "канонірам" шансів перед останнім туром. І справа далеко не в Арсеналі, а в тому, що Манчестер Сіті не знає поразок в АПЛ протягом 22 поєдинків поспіль та зустрінеться в останньому турі зі "зручним" для себе Вест Гемом, який не має ніякої турнірної мотивації.

А ось що колективу Артети люблять дуже часто згадувати — це єдину поразку у 2024 році від Астон Вілли на Емірейтс, яка припала за календарем між двома матчами з Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Була ще одна втрата очок – це нульова нічия з Манчестер Сіті на Етіхаді, і в будь-якій іншій лізі цього було б достатньо для "золота", більш ніж достатньо! Проте коли твій конкурент — це "містяни" на чолі з Хосепом Гвардіолою, який ще й є твоїм учителем, важко дозволити собі навіть думку про якусь помилку. Юрген Клопп та Ліверпуль чудово знають, що це таке.

We asked @Arsenal fans what it would mean to win the Premier League. 🫴



Here’s what they had to say… pic.twitter.com/0GMkx205bx