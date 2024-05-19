Кореєць провів черговий сезон на найвищому рівні.
СОН ХИН МІН, GETTY IMAGES
19 травня 2024, 20:30
Форвард Тоттенгема Сон Хін Мін став одним із шести гравців з рідкісним досягненням в АПЛ.
В матчі 38-го туру АПЛ кореєць асистував Деяну Кулусевськи на 14-й хвилині гри з Шефілд Юнайтед (3:0).
Таким чином, на рахунку корейця 10 результативних передач та 17 голів у поточному чемпіонаті.
Він набрав 10+10 в АПЛ втретє. До нього це вдавалося лише Еріку Кантона, Вейну Руні, Френку Лемпарду, Дідьє Дрогба та Мохамеду Салаху.
Нагадаємо, Сон Хин Мін — третій гравець в історії Тоттенгема з 60 асистами в АПЛ.