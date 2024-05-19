Англія

Кореєць провів черговий сезон на найвищому рівні.

Форвард Тоттенгема Сон Хін Мін став одним із шести гравців з рідкісним досягненням в АПЛ.

В матчі 38-го туру АПЛ кореєць асистував Деяну Кулусевськи на 14-й хвилині гри з Шефілд Юнайтед (3:0).

Таким чином, на рахунку корейця 10 результативних передач та 17 голів у поточному чемпіонаті.

Він набрав 10+10 в АПЛ втретє. До нього це вдавалося лише Еріку Кантона, Вейну Руні, Френку Лемпарду, Дідьє Дрогба та Мохамеду Салаху.

Нагадаємо, Сон Хин Мін — третій гравець в історії Тоттенгема з 60 асистами в АПЛ.