Англія

Англієць обійшов Коула Палмера і навіть Кевіна де Брюйне.

Сезон-2023/24 в англійській Прем'єр-лізі завершено. Чемпіоном став Манчестер Сіті, який у 38-му турі обіграв Вест Гем, тим самим випередивши Арсенал на два пункти.

За підсумками сезону найкращим асистентом став Оллі Воткінс (13 результативних передач).

Другим став Коул Палмер із Челсі (11 асистів).

Замкнули трійку одразу кілька гравців: Кевін де Брюйне, Морган Гіббс-Вайт, Ентоні Гордон, Паскаль Грос, Бреннан Джонсон, Мохамед Салах, Сон Хин Мін, Кіран Тріпп'єр і Мартін Едегор (усі — по 10 асистів).

Нагадаємо, що найкращим бомбардиром АПЛ став Ерлінг Голанд із Манчестер Сіті.