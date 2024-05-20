Неймовірне досягнення від норвежця.
Ерлінг Голанд, Getty Images
20 травня 2024, 00:39
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд встановив унікальне досягнення.
Як повідомляє Squawka, норвежець став першим гравцем в історії, якому вдалося стати найкращим бомбардиром і завойовувати титул чемпіона у двох сезонах поспіль.
У сезоні-2023/24 форвард забив 27 голів (7 з пенальті), обійшовши півзахисника Челсі Коула Палмера (22) і форварда Ньюкасла Александера Ісака (21). У сезоні-2022/23 Голанд став найкращим із 36 м'ячами (7 із пенальті).
Сіті в цій кампанії завоював чемпіонський титул вчетверте поспіль, випередивши найближчого переслідувача Арсенал на 2 очки.
Голанд за кількістю Золотих бутсів у Прем'єр-лізі зрівнявся з Дідьє Дрогба, Робіном ван Персі, Джиммі-Флойд Гассельбайнком і Майклом Оуеном.