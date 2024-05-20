Коментар від форварда стосовно власної гри.
Ерлінг Голанд, Getty Images
20 травня 2024, 17:35
Ерлінг Голанд прокоментував критику на власну адресу.
"Це просто добре! Чим більше в тебе ненависників і критиків, тим краще ти стаєш", — цитує Ерлінга інсайдер Фабріціо Романо.
"Якщо це поганий сезон.. Я знаходжуся в ньому, тому він буде йти лише вгору!".
Разом з Манчестер Сіті Голанд виграв чемпіонат Англії, а сам форвард став найкращим бомбардиром та переможцем турніру двічі поспіль, що відбулося вперше в історії АПЛ.
Цього сезону 23-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 38 голів і віддав 6 асистів.