Англія

Коментар від форварда стосовно власної гри.

Ерлінг Голанд прокоментував критику на власну адресу.

"Це просто добре! Чим більше в тебе ненависників і критиків, тим краще ти стаєш", — цитує Ерлінга інсайдер Фабріціо Романо.

"Якщо це поганий сезон.. Я знаходжуся в ньому, тому він буде йти лише вгору!".

Разом з Манчестер Сіті Голанд виграв чемпіонат Англії, а сам форвард став найкращим бомбардиром та переможцем турніру двічі поспіль, що відбулося вперше в історії АПЛ.

Цього сезону 23-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 38 голів і віддав 6 асистів.