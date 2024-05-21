Англія

Англієць вважає, що команда пізно заграла в свій футбол.

Півзахисник Челсі Коул Палмер підбив підсумки сезону для його команди.

"За останні п'ять матчів ми стали згуртованішими, ніж на початку сезону. Відбувається багато всього.

Мало хто забиває з центру поля. Гол Мойсеса Кайседо був добрий, чи не так?

Тіаго Сілва – один із найкращих центральних захисників у футболі. Справжня легенда.

У нас молода команда, що надихає. Якщо ми продовжимо старанно працювати, то, я думаю, на нас чекають великі звершення", – сказав півзахисник Челсі в інтерв'ю PLP.

Нагадаємо, Палмер — найкращий молодий гравець АПЛ сезону-2023/24.