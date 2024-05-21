Англієць вважає, що команда пізно заграла в свій футбол.
КОУЛ ПАЛМЕР, GETTY IMAGES
21 травня 2024, 12:41
Півзахисник Челсі Коул Палмер підбив підсумки сезону для його команди.
"За останні п'ять матчів ми стали згуртованішими, ніж на початку сезону. Відбувається багато всього.
Мало хто забиває з центру поля. Гол Мойсеса Кайседо був добрий, чи не так?
Тіаго Сілва – один із найкращих центральних захисників у футболі. Справжня легенда.
У нас молода команда, що надихає. Якщо ми продовжимо старанно працювати, то, я думаю, на нас чекають великі звершення", – сказав півзахисник Челсі в інтерв'ю PLP.
Нагадаємо, Палмер — найкращий молодий гравець АПЛ сезону-2023/24.