Талановитий вихованець Манчестер Сіті провів неймовірну дебютну кампанію в складі Челсі.
Коул Палмер, Getty Images
17 травня 2024, 20:49
Атакуючого півзахисника Челсі Коула Палмера визнали найкращим молодим гравцем англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає офіційний сайт турніру.
Минулого тижня, а саме в понеділок, 6 травня, англійцю виповнилося 22 роки. Палмер приєднався до Челсі під час літнього трансферного вікна-2023, залишивши Манчестер Сіті. "Сині" віддали за талановитого гравця 47 мільйонів євро.
У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 44 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і 14 асистами. Зараз Палмер є другим найкращим бомбардиром АПЛ-2023/24 (22 голи), відстаючи від лідируючого нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на 5 результативних ударів.
Офіційний сайт чемпіонату Англії нагадав, що раніше англієць став лише третім гравцем до 21 року, якому вдалося набрати 30 і більше очок за системою гол+пас протягом однієї кампанії турніру.
За підсумками минулого сезону найкращим молодим гравцем сезону в АПЛ визнали якраз Голанда. До цього нагороду двічі поспіль виграв Філ Фоден, а перша дісталася Тренту Александер-Арнольду.