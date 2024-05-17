Англія

Талановитий вихованець Манчестер Сіті провів неймовірну дебютну кампанію в складі Челсі.

Атакуючого півзахисника Челсі Коула Палмера визнали найкращим молодим гравцем англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає офіційний сайт турніру.

Минулого тижня, а саме в понеділок, 6 травня, англійцю виповнилося 22 роки. Палмер приєднався до Челсі під час літнього трансферного вікна-2023, залишивши Манчестер Сіті. "Сині" віддали за талановитого гравця 47 мільйонів євро.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 44 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і 14 асистами. Зараз Палмер є другим найкращим бомбардиром АПЛ-2023/24 (22 голи), відстаючи від лідируючого нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на 5 результативних ударів.

Sum up Cole Palmer's 2023/24 season in one word ☝️ pic.twitter.com/VOPGhC7A4Y — Premier League (@premierleague) May 17, 2024

Офіційний сайт чемпіонату Англії нагадав, що раніше англієць став лише третім гравцем до 21 року, якому вдалося набрати 30 і більше очок за системою гол+пас протягом однієї кампанії турніру.

За підсумками минулого сезону найкращим молодим гравцем сезону в АПЛ визнали якраз Голанда. До цього нагороду двічі поспіль виграв Філ Фоден, а перша дісталася Тренту Александер-Арнольду.