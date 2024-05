Атакуючого півзахисника Челсі Коула Палмера визнали найкращим молодим гравцем англійської Прем'єр-ліги-2023/24, передає офіційний сайт турніру.

Минулого тижня, а саме в понеділок, 6 травня, англійцю виповнилося 22 роки. Палмер приєднався до Челсі під час літнього трансферного вікна-2023, залишивши Манчестер Сіті. "Сині" віддали за талановитого гравця 47 мільйонів євро.

У поточному сезоні півзахисник взяв участь у 44 матчах Челсі у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і 14 асистами. Зараз Палмер є другим найкращим бомбардиром АПЛ-2023/24 (22 голи), відстаючи від лідируючого нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда на 5 результативних ударів.

